Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) üst düzey bir atama gerçekleşti. Havalimanının yeni CEO’su Alp Er Tunga Ersoy oldu.

Terminal işletmecisi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (MAHB) CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, Ersoy’u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Alp Er Tunga Ersoy, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na büyüme planları yapılan önemli bir dönemde CEO olarak liderlik edecek olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

ALP ER TUNGA ERSOY KİMDİR?

Ersoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’ndan sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Avusturya Danube Üniversitesi - Profesyonel Havacılık MBA programından mezun oldu. Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev aldı. Son olarak Almatı Havalimanı’nda yeni dış hat terminalinin devreye alınmasına öncülük eden Ersoy, havalimanı yönetimi konusunda uluslararası deneyim ve başarılara sahip. 24 yıllık havalimanı işletmecilik kariyerinin son 18 yılını yurt dışında geçiren Ersoy; 2017’den bu yana sırasıyla Tbilisi, Batum, Üsküp, Ohrid ve Almatı havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Ersoy, kariyeri boyunca uluslararası havalimanlarının işletmelerinin devralınması, hükümet temsilcisi düzeyinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket politikalarının sahada hayata geçirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, dijitalleşme, inşaat yapım süreçlerinin takibi ve İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi konularında geniş tecrübe kazandı.