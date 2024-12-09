Sabıkalı helikopter: UH-1! Daha önce 6 kez düşmüştü, bu defa 6 şehit verdik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabıkalı helikopter: UH-1! Daha önce 6 kez düşmüştü, bu defa 6 şehit verdik

Isparta'da Kara Havacılık Okulu askeri helikopteri olan ve daha önce de 6 kazaya karışan UH-1'in düşmesi sonucu 6 askerimizin şehit oldu. İşte UH-1'in daha önceki sabıkaları ve teknik özellikleri...

Isparta'da Kara Havacılık Okulu askeri helikopteri Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü ve askeri helikopterdeki 6 askerimiz şehit oldu.

Askerlerimizin şehit olduğu kazada, kullanılan helikopterin UH-1 olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte daha önce de 6 kazaya karışan UH-1 helikopterinin geçmişi ve özellikleri...

UH-1 KAZALARI

Türkiye’de daha önce yaşanan UH-1 tipi askeri helikopter kazaları:

8 Kasım 2002: Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006: Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 kilometre uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker yaşamını yitirirken olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006: Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü 3 askeri personel yaşamını yitirdi.

10 Ocak 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgeye düşmesi sonucu 5 subay yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2018: Teknik arıza yaşayan UH-1 tipi helikopter evin çatısına düştü. Olayda helikopter bulunan 5 kişilik uçuş ekibinden kurtulan olmadı.

12 Şubat 2019: İstanbul Çekmeköy’de UH-1 helikopteri düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.

ENVANTERDEN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

UH-1 helikopterlerinin 2032 yılında TSK envanterinden çıkarılması hedefleniyor.

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UH-1 ÖZELLİKLERİ

Ağırlık:

  • Yüksüz: 2.363 kg
  • En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk:

  • Gövde: 12,77 m
  • Tamamı(rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat:1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3.840 m

Uçuş Yüksekliği: 4.280 m

Menzil: yaklaşık 510 km

Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehitIsparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit

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