Sabıkalı helikopter: UH-1! Daha önce 6 kez düşmüştü, bu defa 6 şehit verdik

Isparta'da Kara Havacılık Okulu askeri helikopteri Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü ve askeri helikopterdeki 6 askerimiz şehit oldu.
Askerlerimizin şehit olduğu kazada, kullanılan helikopterin UH-1 olması dikkatlerden kaçmadı.
İşte daha önce de 6 kazaya karışan UH-1 helikopterinin geçmişi ve özellikleri...
UH-1 KAZALARI
Türkiye’de daha önce yaşanan UH-1 tipi askeri helikopter kazaları:
8 Kasım 2002: Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.
16 Mart 2006: Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 kilometre uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker yaşamını yitirirken olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.
10 Nisan 2006: Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü 3 askeri personel yaşamını yitirdi.
10 Ocak 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgeye düşmesi sonucu 5 subay yaşamını yitirdi.
26 Kasım 2018: Teknik arıza yaşayan UH-1 tipi helikopter evin çatısına düştü. Olayda helikopter bulunan 5 kişilik uçuş ekibinden kurtulan olmadı.
12 Şubat 2019: İstanbul Çekmeköy’de UH-1 helikopteri düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.
ENVANTERDEN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR
UH-1 helikopterlerinin 2032 yılında TSK envanterinden çıkarılması hedefleniyor.
UH-1 ÖZELLİKLERİ
Ağırlık:
- Yüksüz: 2.363 kg
- En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg
Uzunluk:
- Gövde: 12,77 m
- Tamamı(rotorla): 11.62 m
Yükseklik: 4,42 m
Rotor çapı: 14,63 m
Mürettebat:1-2
Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye
En Yüksek Hız: 204 km/sa.
Hizmet Tavanı: 3.840 m
Uçuş Yüksekliği: 4.280 m
Menzil: yaklaşık 510 km
Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit