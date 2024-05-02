Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözünün anlamı nedir?

Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Sabırlı olmanın zor olduğunu ancak sonucunun tatlı olacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

"Sabreden derviş muradına ermiş" atasözüyle de benzerlik gösteren atasözü, beklenildiğinde, sabredildiğinde ve bir iş için yeterince emek verildiğinde o şeyin iyi sonuçlar vereceğini anlatmaktadır.

SABIR ACIDIR MEYVESİ TATLIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar sıkıntı çektik, yokluk gördük ama sabır acıdır meyvesi tatlıdır, bak şimdi mükafatını görüyoruz."