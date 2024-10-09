Sabitzer, Nuri Şahin'e isyan etti: Borussia Dortmund'ta kriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabitzer, Nuri Şahin'e isyan etti: Borussia Dortmund'ta kriz

Borussia Dortmund'un Marcel Sabitzer, teknik direktör Nuri Şahin'in sağ orta saha pozisyonundaki kullanımından rahatsız olduğunu açıkladı. Kulüp, oyuncunun eleştirilerini hoş karşılamadı ve uyarıda bulundu.

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer, teknik direktör Nuri Şahin'in onu sağ orta saha olarak kullanmasından rahatsız olduğunu ifade etti. 30 yaşındaki futbolcu, bu eleştirilerini 3-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçından sonra dile getirdi. Sabitzer, asıl olarak altı numara pozisyonunda oynamak istediğini belirtti. Ancak kulüp yöneticileri, bu açıklamaları hoş karşılamadı.

Bild gazetesinin haberine göre, Sabitzer’in eleştirileri sonrasında kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek sert bir uyarı aldığı bildirildi. Bu durum, Sabitzer’in takımdaki rolü ve teknik direktörle olan ilişkisi üzerinde belirsizlikler yaratıyor. Kulüp yönetiminin, oyuncuların isteklerine karşı daha dikkatli olması gerektiği düşünülüyor. Sabitzer’in takıma katkı sağlaması için en uygun pozisyonda oynaması önemli. Ancak, oyuncunun bu tür açıklamaları, takım içinde tartışmalara yol açabilir ve ilerleyen haftalarda performansını etkileyebilir.

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