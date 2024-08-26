Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı

Düzköy ilçesine bağlı Fengo Yaylası’nda geleneksel şekilde düzenlenen yayla şenliklerine katılan Sabri Uslu, kemençe, davul ve zurna eşliğinde kurulan halkaya girerek horon tepti. Horon sonrası yorulan ve sandalyede oturak dinlenmek isteyen Sabri Uslu, aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Düzköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Sabri Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgede yayla şenliklerin düzenli olarak katıldığı bilinen ve 'Bıyık Mehmet' lakabıyla tanınan Sabri Uslu'nun cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verilecek.