Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı

Kaynak: DHA
Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı

Trabzon'da düzenlenen yayla şenliğinde bir süre horon oynadıktan sonda sandalyeye oturan 84 yaşındaki Sabri Uslu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Düzköy ilçesine bağlı Fengo Yaylası’nda geleneksel şekilde düzenlenen yayla şenliklerine katılan Sabri Uslu, kemençe, davul ve zurna eşliğinde kurulan halkaya girerek horon tepti. Horon sonrası yorulan ve sandalyede oturak dinlenmek isteyen Sabri Uslu, aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Düzköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Sabri Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

99127.jpg

Bölgede yayla şenliklerin düzenli olarak katıldığı bilinen ve 'Bıyık Mehmet' lakabıyla tanınan Sabri Uslu'nun cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

İlgili Haberler
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Uçak tuvaletinde sigara içen yolcu kriz yarattı
Uçak tuvaletinde sigara içen yolcu kriz yarattı
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Iğdır’da apartman alev alev yandı
Iğdır’da apartman alev alev yandı
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu
Balıkesir'de trafik kazası
Balıkesir'de trafik kazası
Öne Çıkanlar
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Son Haberler
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi Yerel Haberler
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Yerel Haberler
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Yerel Haberler
Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti Dünya
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da