Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, istifa kararı aldığını açıkladı.

Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, sürpriz bir açıklamayla istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Gülel, Antalyaspor Derneği’nin kendilerini rahat bırakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstifa kararı aldığımız doğru… Bugün önce genel kurul kararı alacağız ve akşama doğru da istifamızı sunacağız. Kararımdan dönmem için çok ısrar eden oldu ama ben dönmeyeceğim. Dernek paçamızdan aşağıya çekiyor. Genel kurul kararı aldıktan sonra da aday olmayı düşünmüyorum. Hiç o motivasyonda değilim. Gerçekten çok üzgünüm hem Antalya hem de Antalyaspor için… Antalyaspor bu kadar kendini toplamışken, kendi göbeğini keser hale gelmiş. Umarım bundan sonra hayırlısı olur. Kararımızı da zaten gün içerisinde paylaşarak bir açıklama yapacağız. Hızlıca genel kurula gidilir ve bu ay içerisinde yapılır. Bu seviyeler bizim mücadele edebileceğimiz seviyeler değil”

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