Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

Spor spikeri Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

62 yaşında hayata gözlerini yuman Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) bir tören düzenlendi.

Törene Ugan’ın meslekte birlikte görev yaptığı arkadaşları Ersin Düzen, Ertem Şener ve Cem Yılmaz, ailesi ve sevenleri katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Ugan için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ugan’ın ailesi, sevenleri ve meslek arkadaşlarının yanı sıra futbolcular Suat Kaya, Kerem İnan, eski hakem Mete Kalkavan ile spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Ugan’ın naaşı daha sonra memleketi Sakarya’ya gönderilirken, Sakarya Orhan Camii’nde ikindi namazının ardından Emirdağ Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

OĞLU DORUK UGAN: BANA ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRETTİ

TSYD’de düzenlenen törende Ugan ailesi adına bir konuşma yapan Sabri Ugan’ın oğlu Doruk Ugan, “Bana aile için konuşursun denildiğinde bir yazı hazırla dediler ama babam bir kağıttan okumamdan nefret eder. ‘2 sayfayı ezberleyemedin mi oğlum’, ‘Doğaçlama yapamıyor musun?’ der. Aynısını meslektaşlarına da söylüyormuş. Bizim baba-oğul güzel bir ilişkimiz vardı. Ben küçükken babam beni hiç yanından ayırmazdı. Okuldan her çıktığımda sol tarafta babamı görüyordum. Jön gibiydi, çok yakışıklıydı. Oğlum biraz işimiz var derdi. Şampiyonlar Ligi onlardaydı. Ana haber sonrası için haberleri hazırlamaları gerekiyordu. Önemli değil derdim. Çünkü yanında bir sandalyem, güzel ağabeylerim ve gece programında uyuyakalacağım koltuğum vardı. Hep babamın ardından gelen yazıları okuyorum. Ne kadar nazik, zarif, naif bir adam olduğundan bahsediyorlar. Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu bir evlada kalabilecek en güzel şeydir. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır. Hastalık sürecinde de böyle oldu. Ona sadece hikayesine eşlik etmek istediğimi söyledim. Son ana kadar da öyle oldu. Bana çok güzel şeyler öğretti. Umarım bu konuşmada babamın oğlu olduğumun bir kanıtıdır. Sizleri seviyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.