Sabrina Voinea emekli oldu

Ana Maria Bărbosu'nun 13.700 puanla 4. bitirip bronz madalya kazananı ilan edilmesinin ardından tartışmalara gölge düşürdü. Ancak bir dakika sonra hakemler Amerikalı Jordan Chiles'ın meydan okumasını kabul etti ve bronz madalyanın sahibi değişti.

Sabrina Voinea'nın itirazı ise jüri tarafından reddedildi. Yenilginin ardından aynı zamanda jimnastikçi antrenörlüğü de yapan atletin annesi, Facebook adlı sosyal ağ üzerinden kızının sporu bırakacağını duyurdu. Annesi de hakemlerle çelişen bir dizi fotoğraf yayınladı.



Jimnastikçinin annesi yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Sabrina hiçbir akrobatik çizgide halıdan ayrılmadı, hepsi kayıtlarda mevcut. O madalyayı hak etti! Bugün burada jimnastiğe ara verdik, kimse bizim haklarımız için mücadele etmiyor! Bize destek olan hepinizi sonsuz seviyoruz. Elimizden gelen tek şey bu!"