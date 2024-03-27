Saç dökülmeleri ve tırnak kırılmalarını önlüyor. İşte o ot

Gülsüm Sundu
Saç dökülmeleri ve tırnak kırılmalarını önlüyor. İşte o ot
İnsanların korkulu rüyası olan saç dökülmeleri ve tırnak kırılmalarını önleyen frenkteresi otu ortaya çıktı.

Doğa, şifa kaynağı bitkilerle dolu gizli köşelere ev sahipliği yapar ve bu bitkiler arasında frenkteresi otu da yer alır.

Saç dökülmesi ve tırnak kırılması gibi yaygın sorunlara çözüm sunan frenkteresi otu, bu problemleri önlemekte etkilidir.

Peki frenkteresi otu tam olarak nedir?

Bu bitki, Latinçiçeğigiller ailesinin bir üyesidir. Boyutları 40 cm’den başlar ve bazı sarmaşık türleri metrelerce uzayabilir. Latinçiçekleri, türüne bağlı olarak yıllık veya çok yıllık otsu bitkilerdir.

Canlı gök yeşili yapraklara sahiptir ve hoş kokulu, parlak çiçekleri kızıl, turuncu, sarı, maun ve krem tonlarında olabilir. Bitkinin tohumları fasulye büyüklüğündedir ve tohumlarla ürer.

Frenkteresi otunun faydaları şunlardır:

İştahı artırır ve sindirimi kolaylaştırır.

İskorbüt hastalığına karşı faydalıdır.

Solunum yolu rahatsızlıkları, bronşit, grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda yardımcı olur.

Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasını önlemeye yardımcı olduğu bilinir.

Kullanım yöntemleri ise şöyledir:

1-2 tatlı kaşığı bitki karışımı (yaprak ve çiçek) üzerine bir bardak kaynar su eklenir ve 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Hazırlanan çay, günde üç defa birer bardak olarak tüketilir.

500 ml sirke yapımında 25 adet çiçek kullanılır. Beyaz üzüm sirkesi bir kavanoza konur ve çiçekler eklenir. Kavanoz sıkıca kapatılıp, ışık görmeyen bir yerde 3 hafta bekletilir. Sonunda lezzetli ve renkli doğal sirke elde edilir.

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