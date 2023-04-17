Saç dökülmesi çok sık rastlanan sağlık problemlerindendir. Saç dökülmesini önlemek çeşitli doğal içerikli ürünlerle mümkündür. Peki, saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmesi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazı doğal yöntemler hem saç dökülmesini durduruyor hem de dökülen saçların yerine yenilerini çıkarıyor.

Stres, yanlış beslenme, doğru olmayan bakım uygulamaları, boya gibi kimyasal işlemlere aşırı maruz kalmak ya da genetik faktörler gibi pek çok etken saç dökülmesine sebep olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Stres: Stres, tüm vücudun işleyişini sıkıntıya sokar ve vücuttaki besinlerin dengesizliğine yol açar ki bu da saç dökülmesinin en büyük nedenidir.

Diyet: Saç folikülü vücudun içinden beslenir ve ona ne verdiğimiz, bize sağlıklı veya sağlıksız saçlar vermede çok önemlidir. Biyotin, çinko ve D vitamini eksikliği olan bir diyet saç dökülmesine neden olur.

Kilo kaybı: Aniden çok kilo verdiğimizde, bazı önemli besinleri de kaybedebilir ve saç dökülmesine neden olacak eksiklikler geliştirebiliriz.

Yetersiz beslenme: Yetersiz ve düzensiz beslendiğinizde saçlarınız için gerekli olan vitaminler vücutta eksik kalır. Bu durumda saç kökleri zayıflar ve dökülür.

Yaş: Yaşlandıkça saç kökleri zayıflar ve incelmeye başlar. Bu cinsiyetten bağımsızdır ve hemen hemen herkesi etkiler.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için saçları güçlendiren besinleri diyet listenize eklemeniz gerekiyor.

Omega-3 bakımından zengin olan gıdalar genellikle saç köklerini güçlendirir ve dökülmeleri kısa zamanda durdurur. Somon, Levrek, Çipura gibi yağlı balıklar omega 3 bakımından zengindir. Ayrıca keten tohumu, fındık, ceviz, kabak çekirdeği ve semizotu da yüksek miktarda omega 3 bulunur.

Omega 3, bir yandan dökülen saçların yerine çıkan saçların çıkma süresini kısaltırken, Omega 3’ün yüksek oranda iltihap önleme kapasitesi, saç foliküllerini açarak daha sağlıklı bir büyüme sağlar. Saç dökülmesini önleyebilmek için günlük diyetinize Omega-3 eklemeniz gerekir.

Aşırı ısıya maruz kalan saç kökleri zayıflıyor. Zayıflayan saç kökleri zamanla dökülüyor. Saç dökülmesini durdurmak istiyorsanız ısıdan tamamen uzak durmanız saçlarınızı doğal haline bırakmanız gerekir.

Saçlarınızı sıcak su ile yıkıyorsanız bu durum saç dökülmesi sorunu artırır. Sıcak su saçın doğal yağ dengesini bozar. Saç diplerini kurutur. Kuruyan saç dipleri zamanla pul pul dökülmelere ve kepekli saç derisine sebep olur. Saçlarınızın dökülmemesi için köklerinin sağlam olması gerekir.

Saçlarınızı sıcak su yerine ılık su kullanarak yıkamanız daha faydalı olabilir. Kafa derisindeki doğal yağlara zarar veren sıcak sudan kaçınarak saçlarınızı ılık suyla veya soğuk suyla yıkamayı deneyin.

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için saç tipinize en uygun olan şampuanı seçerek işe başlayın. Kullanacağınız şampuanın mutlaka doğal içerikli olmasına dikkat edin. Kimyasal içerik barındıran ürünler saçlarınızı matlaştırır ve kurutur; aynı zamanda hem çevreye hem de cildinize zarar verebilir. Oysa organik içerikli ürünler saçınızı besler ve daha sağlıklıdır.

İş hayatının ve günlük hayatın stresi saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Kendinizi sürekli baskı ve stres altında hissediyorsanız bir süre sonra saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalırsınız.

Soğan suyu, saç büyümesini desteklemekte ve vücudun saç köklerine saldırdığı ve vücudun çeşitli bölgelerinde saç dökülmesine neden olduğu otoimmün bir durum olan yamalı alopesi areata'yı başarılı bir şekilde tedavi etmektedir. Saç dökülmesi sorunuyla doğal yollarla mücadele etmek ve saç köklerini güçlendirmek istiyorsanız soğan suyu ile saç bakımı yapabilirsiniz.

Çörek otu yağı yapısında çinko, demir, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri; A, C, B1 ve B6 gibi son derece önemli vitaminleri içeriyor. Çörek otu yağı içeriği sayesinde saçların güçlenmesini sağlıyor. Dökülmeye iyi gelen yağlar kategorisinde bulunan çörek otu yağı, saç dökülmesini engelliyor. Ayrıca saç diplerinde meydana gelen kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Sarımsak yağı zengin içeriği sayesinde saçlarda oluşan kepeği engellemeye, saç derisindeki kuruma ve kaşıntı gibi sorunları çözmeye ve saçı gürleştirmeye yardımcı olur. Sarımsak yağı saç dökülmesini önler. Yeni saç oluşumuna destek olur. Bunlarla beraber yıpranmış saçlara da şifa olan sarımsak yağı saçtaki kırılmaları azaltıyor, saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlıyor.