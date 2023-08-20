Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun

Uzmanlar bazı içeceklerin kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını açıkladı. İşte o içecekler...

Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun

Editör: Sami GÜREL

Saç dökülmenin en temel nedenleri genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimidir.

Konuyla ilgili açıklama yapanlar uzmanlar bazı içeceklerin de kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını ortaya koydu.

SAÇLARIN ZAYIFLATARAK KOPMASINA NEDEN OLUYOR

Fazla şeker tüketimi, insülin direncine neden olur ve kan akışını engeller. Bu da saç köklerinin zayıflayıp zamanla koparak dökülmesine neden olur.

Yapılan araştırmalar sonucunda kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi ürünlerin saç dökülmesinin baş suçlusu olduğu belirtildi.

KEL KALMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığı vurgulandı.

Ayrıca saç dökülmesinin yanı sıra şekerli içecek tüketenlerde depresyon ve anksiyetenin daha çok görüldüğü ortaya çıktı.

DEPRESYONA YAKALANMA ORANLARI: YÜZDE 25

Araştırmacılar, günde üç gazlı içecek tüketenlerin yaklaşık yüzde 25 daha fazla depresyon riskine sahip olduğunu belirtti.

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