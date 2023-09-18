Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı

Uzmanlar, saç dökülmesi sorunundan muzdarip kişiler için 3 vitamini açıkladı.

Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı

Saçları dökülenler yaşadıkları sorun nedeniyle paniğe kapıldığı biliniyor. Uzmanlar, 50 ve 100 adet arasındaki dökülen saç sayısının normal olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunu yaşadığı biliniyor. Uzmanlara göre saçları seyrelenler Omega 3, demir ve protein bakımından zengin besinler tüketerek bu sorunun önüne geçebilirler.

DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Demir eksikliği saçların dökülmesine ve erken yaşta beyazlamasına yol açıyor. Uzmanlar, doktora görünüp kan değerlerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye edildi.

ARA ÖĞÜNLERDE BU BESİNLERE YER VERİN

Protein bakımından zengin yiyeceklerin hem cilde hem de saça iyi geldiğini belirten uzmanlar süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdaların tüketilmesi gerektiğini dile getirildi.

SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASINA SEBEP OLABİLİYOR!

Kalsiyum eksikliği saçın beyazlamasına yol açıyor. Bu sebeple beslenme programınıza kalsiyum içerikli yiyecek ve içecekleri eklemeyi ihmal etmeyin.

Vücuda iyi bakmak, sağlıklı beslenmek ve içten dışa bir bakım yapmak saçları besleyecek ve dökülmeleri engelleyecektir.

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