Saç ekimi mevcut saçlara zarar verir mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Uzmanlar, saç ekiminin doğru yöntemle yapıldığında mevcut saçı olumsuz etkilemediğini belirtti. Ancak bazı teknik hatalar ve uygun olmayan prosedürler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Peki, saç ekimi gerçekten mevcut saçı etkiler mi? Saç ekimi süreci ve mevcut saçlara olan etkileri hakkında uzman görüşlerine yer verildi.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Saç ekimi, genellikle iki temel yöntemle gerçekleştirilir: FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu). FUE yönteminde, saçı dökülmeyen alanlardan alınan saç kökleri, saçsız bölgelere nakledilir. FUT yönteminde ise bir şerit şeklinde deri alınarak, bu deri üzerinde bulunan saç kökleri, saçsız bölgelere transfer edilir.

Dermatolog ve saç ekimi uzmanı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, saç ekimi konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Saç ekimi prosedürü doğru şekilde yapıldığında, mevcut saç köklerine zarar vermez. FUE yöntemi, daha az invazivdir ve saçların doğal yapısını bozmadan işlem yapılmasını sağlar. Ancak, saç ekimi sırasında kullanılan teknik ve doğru ekim yapılmaması, çevredeki saç köklerine zarar verebilir."

MEVCUT SAÇLARA ZARAR VERİR Mİ?

Saç ekimi, genellikle saç dökülmesi yaşayan kişilerin başvurduğu bir yöntem. Ancak, bu işlem sırasında mevcut saçların zarar görme olasılığı, kullanılan teknik ve uzmanlık seviyesine bağlı.

Saç ekimi sırasında, özellikle FUE yönteminde, çevredeki saç köklerine zarar verme riski çok düşük olduğu bildirildi.

Dr. Emre Kara, saç ekimi uzmanı, bu konuda şunları belirtti:

"FUE tekniği, saç köklerinin tek tek alınarak ekilmesini içerdiği için, mevcut saçlara zarar verme riski yok denecek kadar azdır. Ancak FUT yönteminde, deri şeridi alındığı için bu alandaki saç köklerine biraz daha fazla etki edilebilir. Fakat doğru teknik ve uzman ellerde bu riskler minimize edilebilir."

YANLIŞ TEKNİK VE UYGULAMA RİSKİ

Saç ekimi işlemi, tecrübesiz ellerde yapıldığında, mevcut saçı olumsuz etkileyebilir. Özellikle ekim yapılacak alanın yanlış belirlenmesi, saç köklerinin düzgün alınmaması ya da gereğinden fazla saçın alınması gibi hatalar, mevcut saçların dökülmesine neden olabilir. Ayrıca, saç ekimi sonrası bakımın doğru yapılmaması da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Dermatolog ve saç ekimi uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aksoy, saç ekimi sonrası bakımın önemini vurguladı:

"Saç ekimi sonrası iyileşme süreci çok kritik bir aşamadır. Hasta, doktorun önerilerine uygun şekilde bakım yapmazsa, ekilen saçlar sağlıklı bir şekilde tutunamayabilir ve bu durum çevredeki sağlıklı saçlara da zarar verebilir. Saç ekimi sonrası, hastaların başlarını sert hareketlerle ovuşturmamaları ve uzmanların önerdiği şampuanları kullanmaları gerekmektedir."

Saç ekimi sonrası mevcut saçların sağlığını korumak için bazı önemli adımlar atılmalı.

Uzmanlar, saç ekimi sonrası hastaların aşağıdaki noktalara dikkat etmelerini önerdi:

1. Saç Ekiminden Sonra Doğru Şampuan ve Ürün Kullanımı: Saç ekimi sonrasında, doktorun önerdiği şampuanlar ve bakım ürünleri kullanılmalıdır. Sert kimyasallardan kaçınılmalı, doğal içerikli ürünler tercih edilmeli.

2. Baş Bölgesini Koruma: Saç ekimi sonrasında baş bölgesinde hassasiyet olabilir. Bu nedenle, özellikle ilk birkaç hafta boyunca başın darbelere karşı korunması önemli.

3. Yeterli Sıvı ve Beslenme: Saç ekimi sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme gerekli. Yeterli protein ve vitamin alımı, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

4. Saçları Sıcak Su ile Yıkamamak: Saç ekimi sonrasında, sıcak su ile saçların yıkanması, saç köklerini zayıflatabilir. Ilık suyla yıkama yapmak daha sağlıklı.

Saç ekimi, doğru teknikler kullanıldığında ve uzman ellerde yapıldığında mevcut saçlara zarar vermediği bildirildi. FUE tekniği, saçların sağlığını koruyarak ekim yapmayı mümkün kılar. Ancak, yanlış teknik ve bakım hataları, saç köklerine zarar verebilir. Bu nedenle, saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin, deneyimli ve uzman bir doktor seçmeleri, işlem sonrası bakım konusunda dikkatli olmaları önemli.

Saç ekimi ile ilgili endişeleri olan bireyler, uzman doktorlarla görüşerek, doğru yöntemler ve işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Saç ekiminin profesyonel bir yaklaşım ve doğru teknikle yapıldığında, estetik kaygıları gidermek için etkili bir çözüm olabileceği bildirildi.