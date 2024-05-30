Saç ektiren polisin ölüsü bulundu

Kaynak: İHA
Saç ektiren polisin ölüsü bulundu

Bayrampaşa’da mesai arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı polis memuru evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden polis memuru B.K.'nın önceki gün saç işlemi yaptırıp akşamda halı saha maçına gittiği öğrenildi.

Bayrampaşa Orta Mahalle Göksu Sokak üzerindeki evinde tek yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki B.K.'ya mesai arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine adrese gelen polis B.K.'nın arkadaşları, kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla açılan daireye giren polis ekipleri, arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrendi. Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve severleri akın etti.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası polis memuru B.K.’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu.

Öte yandan evinde ölü bulunan Polis Memuru B.K.'nın önceki gün saç işlemi yaptırıp akşamda halı saha maçına gittiği öğrenildi. Polis memurunun kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan inceleme sonrası netlik kazanacak.

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