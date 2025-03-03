Saç kurutma makinesi evi yaktı

Kaynak: İHA
Saç kurutma makinesi evi yaktı

Isparta'da bir dairede saç kurutma makinesi prizde unutuldu. Unutulan makine kıvılcımlar çıkarmaya başladı. Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Isparta Gülistan Mahallesi 2818 Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar'ın yaşadığı dairede prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

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Alevleri fark eden Çapar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan olmazken, dairedeki bir oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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