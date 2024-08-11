Saç ticareti genişliyor

Fas'ta yeni bir gizli pazar oluştu. Kuaför salonlarının ve peruk dükkanlarının gölgesinde gelişen bu yeni pazar, iplikten ipe dokunuyor. Faslıların atalarından kalma bir uygulama olan saç satışı, küresel ölçekte yeniden ilgi görüyor.

Komşusu İspanya'dan Hindistan'da, Çin ve Rusya üzerinden Asya içlerine kadar ağlarını giderek genişleten saç pazarı zamanımızın ekonomik eşitsizliklerini ve estetik özlemlerini ortaya koyuyor.



Dünyanın önde gelen ihracatçısı Hindistan'daki Hindu tapınakları bu saç altının gerçek şapelleri konumunda. Milyonlarca Hindu hacı, bağışlarının kazançlı bir işi ateşleyeceğinin farkında olmadan, her yıl saçlarını adak olarak sunuyor. Tüccarlar bu "tapınak kıllarını" gülünç fiyatlara alıp uluslararası piyasada yüzlerce kez satıyorlar. Böylece kalitesi ve uzunluğuyla ünlü Hint saçı, dünya çapında model ve aktrislerin kafalarında yer alıyor.

Çin ise kendisini dünyanın saç fabrikası olarak kabul ettirdi. Koleksiyoncular, denize kıyısı olmayan illerin kırsal kesimlerini dolaşarak köylülere uzun saçları karşılığında birkaç yuan teklif ediyor. Bu anonim kilitlerin saçları, mükemmel saçlar arayan Batılı kadınların kafalarını süsleyecek.



Avrupa da bu modanın bir istisnası değil. Saç satışının düzenlenmediği Fransa'da web siteleri alıcı ve satıcılar arasında aracılık görevi görüyor. En kaliteli saçların fiyat aralığı, uzunluk ve renge bağlı olarak 300 ile 1.500 Euro arasında değişiyor. İspanya'da kuaför salonları geri satın alma hizmeti sunarak saç kesimini finansal bir işlem haline getiriyor. Avrupa pazarı, genellikle daha nadir bulunan ve dolayısıyla daha pahalı olan sarı saçlara özellikle düşkün durumda.



Ekonomik kriz, Rusya'da yeni bir "bağışçı" kategorisinin ortaya çıkmasına neden oldu: geçimini sağlamak için saçlarını satan kadınlar... Moskova ve St. Petersburg'da 40 santimetrelik sarı saç için 100 avroya kadar teklif veriyor; bu, ülkenin bazı bölgelerinde önemli bir para. Kalın ve sağlam Rus saçları uluslararası pazarda oldukça popüler olmuş durumda.