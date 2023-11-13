Sacha Boey İngiliz devinin radarında. Her maçını takip ediyorlar

Galatasaray'da birçok futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

Özellikle sağ bek Sacha Boey, geçtiğimiz sezonda kazanılan şampiyonlukta gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçın tamamında 11'de yer aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig kulüplerinden Arsenal'ın, Sacha Boey ile ilgilendiği öğrenildi.

Henüz Galatasaray'a resmi teklif yapmayan İngiliz ekibinin, Fransız sağ bekin maçlarını takip ettiği belirtildi.

Sarı kırmızılılar, oyuncunun memnun olması için sözleşmesinde ciddi bir düzenleme yapacak.

Yaklaşık 500 bin euro maaş alan 23 yaşındaki futbolcunun ücretinin 2 milyon euro seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan Sacha Boey'un, Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray ise iyi bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında bu transfere onay verebilir.