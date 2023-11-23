Saçından çekip tekme tokat dövdüler. Sınıfta iki kız öğrenciden şiddeti

Aile kızlarının sınıfta başka kız öğrenciler tarafından dövüldüğünü CİMER'e şikayet etti olay ortaya çıktı. Bununla birlikte o anların görüntülerinin de başka öğrenciler tarafından böyle kaydedildiği tespit edildi. Soruşturma açıldı.

KAYNAK: DHA
Saçından çekip tekme tokat dövdüler. Sınıfta iki kız öğrenciden şiddeti

Antalya’daki bir okulda kız öğrenciler arasındaki 'akran zorbalığı' ortaya çıktı. Görüntülerde iki kız öğrencinin bir kız öğrenciyi sınıfın ortasında feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı.

Antalya’da bir lisede 2 kız öğrencinin, sınıfın ortasında ve akranlarının gözü önünde bir kız öğrenciyi saçından çekip, tekme ve yumruklarla darbettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Akran zorbalığı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesindeki bir lisede meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 kız öğrencinin, sınıfına gittikleri başka bir kız öğrenciyle kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 öğrencinin, saçlarından tuttuğu kız öğrenciyi akranlarının gözü önünde tekme ve yumruk vurarak darbettiği yer aldı. Saldırıya uğrayan kız öğrencinin aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü. Sınıftaki diğer öğrencilerin seyrettiği akran zorbalığı, bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olaydan sonra darbedilen öğrencinin annesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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