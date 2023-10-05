Saçını boyatan kadınlara kötü haber. Resmen yasaklandı

Ülkemizde birçok kadın saçlarını farklı tonlarda renklendiriyor. Fakat Füsun Kalpaklıoğlu’nun söylediğine göre PPD adlı maddeye karşı alerjik tepkiler ciddi bir problem haline gelmiş durumda.

Bu yüzden de Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde saç boyalarında bulunan PPD maddesi yasaklandı.

HER YAŞTAN KİŞİ SAÇINI RENKLENDİRİYOR

Eskiden saç renklendirmek sadece beyaz saçları gizlemek içindi. Ama günümüzde bu saç renklendirme işi maalesef çok küçük yaşlara kadar indi. Artık milyonlarca insan saç renklendirme modasına katılmış durumda. Birçok insan da saçını renklendirmeye başlayınca bu da alerji sıklığını artırmaya başlandı.

SAÇ BOYALARININ İÇİNDE NE VAR?

Saç boyalarının içinde yer alan PPD, ciddi alerjiye sebep oluyor. Tam adı Para-Fenilendiamin olan PPD, artık kalıcı saç boyalarının ana maddeleri arasında yer alıyor. Hatta bu saç boyaları günümüzde 3/2 boyalarının içinde de var. PPD, saçın gövdesine ve köküne zarar verebileceği gibi saçın köküne de girebiliyor. Bu yüzden de çok güçlü bir etkisi var!

ORAN ÇOK DÜŞÜRÜLDÜ

Saç boyalarında PPD miktarının çok olması alerji ve cilt problemlerine yol açtığı için Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, şu an ABD yönetmeliklerinde saç boyalarında PPD oranının sadece yüzde 6 olduğunu, ama saç rengini açmak için kullanılan oksitleyici sıvı içinde bulunursa bu oranın sadece yüzde 3 ile sınırlandırıldığını söyledi.

50 YAŞ ÜSTÜNDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Kalpaklıoğlu yaptığı açıklamada PPD’ye karşı alerjilerin özellikle 50 yaş ve üstü kadınlarda ortaya çıkabileceğini söyledi.

En çok rastlanan belirtiler arasında egzama, kızarıklık, döküntüler bulunuyor.

Saç boyasına temas etme süresinin de önemli olduğunu belirten uzman ismin sözleri şu şekilde:

“Genelde saçlı deriyi, saç çizgisini ve boynun etrafını etkileyen, gecikmiş tip bir aşırı duyarlılık tepkisidir. PPD, özellikle saç boyası temas dermatitinde rol oynayan en yaygın alerjendir. PPD’ye karşı gelişen temas alerjisi genel nüfusun %0,1-2,3’ünde görülebilir. Kadınlarda ve 50 yaş üzerindeki kişilerde daha fazladır. Kaşıntı en çok görülen belirti olurken, kızarık döküntüler en çok gözlenen klinik bulgulardır. Uygulandığı bölge nedeniyle en çok yüzde görülmektedir. Egzamanın yanında, ürtiker de sıkça gözlenmektedir. Saç boyasına temas etme süresi de önemli bir faktördür”