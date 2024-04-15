Saçkıran ve basuru tedavi eden ot ortaya çıktı

Doğal sağlık çözümlerine olan ilgi alternatif tıp alanında artmaya devam ediyor.

Bu doğal ürünler arasında, sağlığa faydalarıyla öne çıkan bitkisel alternatifler mevcut.

Bu bitkisel alternatifler içerisinde, özellikle sarızambak otu dikkat çekici bir yer tutuyor.

Peki, sarızambak otu nedir?

Zambakgiller ailesine ait olan bu beyaz çiçekli bitki, köklerinde bulunan yumrular sayesinde ‘Çiriş’ olarak bilinir. Türkiye’de, çiriş bitkisinin genç sürgünleri ve taze yaprakları, sebze olarak pişirilerek tüketilir ve genellikle Nisan-Temmuz ayları arasında çiçeklenir.

Sarızambak otunun bilinen bileşenleri arasında nişasta, inulin ve acı bir madde bulunur.

Bu bitkinin sağladığı faydalar şunlardır:

Kadınlarda görülen beyaz akıntı problemini giderir.

Memeli basurunu iyileştirir.

Eklem ağrılarını hafifletir.

İdrar arttırıcı etkisi vardır.

Adet düzensizliklerini düzenler ve adet akışını sağlar.

Saçkıran hastalığının tedavisinde etkilidir.

Kullanımı ve dozu ise şu şekildedir:

Yaklaşık 30 - 40 gram sarızambak otu, iki bardak su içerisinde kaynatılır ve bal ile tatlandırıldıktan sonra, günde üç kez yemeklerden önce tüketilir.