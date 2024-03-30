Saçkırana faydalı olan ot ortaya çıktı

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan fulya otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

İşte fulya otunun bazı faydaları:

Saç Kıran Hastalığına İyi Gelmesi: Fulya otunun kökü yakı yapılarak sirke ile başa sürüldüğünde saç kıran hastalığına fayda sağlar.

Yaraların İyileştirilmesi: Fulya otunun soğanının lapası, yaraların irinini kurutur, temizler ve iyileştirir.

Ayrıca 5 gram fulya otu bal ile içildiğinde kusturucu etkisi vardır.

Rahim ve Mesane Ağrılarını Hafifletmesi: Fulya otunun çiçeklerinin suyu, balla beraber içildiğinde rahim ve mesane ağrılarını iyileştirir.

Erkek Uzvunu Canlandırması: Fulya otunun köklerinden üç tanesi süt içinde bekletilir, sonra ezilip hastalık sebebiyle erkek uzvu canlanmayan kişinin uzvuna merhem gibi sürülür.

Kullanım Şekli:

Kurutulmuş fulya soğanından 0,5-1 gram bir demliğe konur. Üzerine 300-400 ml kaynar su ilave edilir. Bu dem, sabah, öğle ve akşam az az içilir.

Uyarı: Fulya kökünün zehirli olması nedeniyle kullanılması oldukça risklidir. Tarife uyulmalı ve fazla kullanılmamalıdır.