Saçlarınız siz uyurken güzelleşsin

Kaynak: Haber Merkezi
Saçlarınız siz uyurken güzelleşsin
Gece uygulanan doğal saç maskeleriyle yapılan uygulamalar adeta, “saçlarınız siz uyurken güzelleşsin” dedirtti.

Gece uygulanan saç maskeleri, saç bakımının ekstra bir adımıdır. Bu maskeleri evde kendiniz yapabileceğiniz bildirildi.

Gece maskelerinin ana amacı, saç derinizi kuvvetlendirmekte olduğu bildirildi. Saç deriniz gece boyunca iyileşirken, saçınızda bıraktığınız maskeler saçınızın daha parlak ve yumuşak olmasını sağladığı ifade edildi.

Saç deriniz sağlıklı olduğunda, saçınız da daha çabuk uzar. Bu yüzden, gece maske yapmak saç uzatmaya da yardımcı olduğu vurgulandı.

Daha iyi bakılmış saçlarla uyanmak ve haftaya böyle başlamak için, şu iki tarifi denemeniz önerildi:

Saç kırıklarını önlemek için maske tarifi

Hindistan cevizi yağı ve E Vitamini ampülü kullanın. Bir miktar katı hindistan cevizi yağını bir kaseye koyun ve üzerine bir ampül E Vitamini ekleyin. Karışımı ısıtarak eritin ve saç uçlarınıza sürün.

Saç derisini güçlendirmek için maske tarifi

Saç derinize tatlı badem yağı ve zeytinyağı ile bakım yapın. Bu yağlar saçınızın en iyi dostlarıdır. Saçınızı uzatan ve güçlendiren bu yağlar saçınızın nemlenmesini de sağlar. Bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırın ve saç derinize masaj yaparak yedirin.

Maskeleri saçınıza sürdükten sonra, bir bone takmayı unutmayın.

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