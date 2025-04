Saçlarınıza ışıltı katan beş besin! Uzmanlar tavsiye ediyor

Saç dökülmesi, matlık ve kırılganlık, modern yaşamın yaygın sorunlarından. Ancak doğa, bu sorunlara karşı güçlü çözümler sundu.

Son bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, somon, avokado, ıspanak, ceviz ve yumurtanın saç sağlığını desteklediğini, dökülmeyi azalttığını ve saçlara doğal bir parlaklık kazandırdığını gösterdi.

İşte bu beş besinin bilimsel dayanakları ve uzman yorumlarıyla saçlar üzerindeki etkileri…

SOMON: OMEGA-3 İLE SAÇ KÖKLERİNİ BESLİYOR

Somon, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle saç sağlığı için bir süperstar. Omega-3, saç köklerini besleyerek saçın nemini koruyor ve dökülmeyi azalttı.

Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, omega-3 takviyesinin saç yoğunluğunu artırdığını ve saç derisi sağlığını iyileştirdiğini gösterdi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden dermatolog Dr. Neera Nathan, “Omega-3, saç foliküllerini güçlendiriyor ve saçın parlaklığını artırıyor. Haftada iki porsiyon somon, saç sağlığı için ideal” dedi.

Somonun içerdiği D vitamini de saç büyümesini destekledi. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “D vitamini eksikliği, saç dökülmesini tetikleyebilir. Somon gibi besinler, bu eksikliği doğal yolla giderir” dedi.

Izgara veya buharda pişirilmiş somon, saçlarınızı güçlendirmek için sofranızda yer almalı.

Üç besinle egzama ve enfeksiyonlara veda! Doğanın gizli silahları

AVOKADO: BİOTİN VE E VİTAMİNİ İLE SAÇLARI YENİLİYOR

Avokado, sağlıklı yağlar, E vitamini ve biotin açısından zengin bir besin. Biotin (B7 vitamini), saç ve tırnak sağlığı için kritik bir rol oynadı.

Skin Appendage Disorders dergisinde yayımlanan bir araştırma, biotin eksikliğinin saç dökülmesine yol açabileceğini, düzenli biotin alımının ise saç büyümesini desteklediğini ortaya koydu.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Avokado, biotinin yanı sıra E vitaminiyle saç derisini nemlendiriyor ve çevresel hasarlara karşı koruyor” dedi.

Avokadonun antioksidan özellikleri, saç derisindeki iltihaplanmayı azaltarak saç köklerini güçlendirdi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Wilma Bergfeld, “Avokado, saç tellerini pürüzsüzleştirir ve doğal bir parlaklık kazandırır. Salatalarda veya smoothie’lerde tüketmek, saç sağlığı için pratik bir yol” dedi. Günde yarım avokado, saçlarınızı canlandırmak için yeterli.

ISPANAK: DEMİR VE VİTAMİNLERLE SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI

Ispanak, demir, A vitamini, C vitamini ve folat açısından zengin bir yeşil yapraklı sebze. Demir eksikliği, saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biri.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, demir eksikliğinin saç foliküllerini zayıflattığını ve dökülmeyi artırdığını gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Prof. Dr. Emma Wedgeworth, “Ispanak, demir ve C vitamini kombinasyonuyla saç köklerini besliyor. C vitamini, demir emilimini artırarak saç sağlığını destekliyor” dedi.

Ispanağın A vitamini içeriği, saç derisindeki sebum üretimini düzenleyerek saçın nemli ve parlak kalmasını sağladı.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden beslenme uzmanı Dr. Samantha Heller, “Ispanak, saç tellerini güçlendiren antioksidanlarla dolu. Haftada birkaç kez ıspanak tüketimi, saç dökülmesini azaltabilir” dedi.

CEVİZ: OMEGA-3 VE ÇİNKO İLE SAÇLARI GÜÇLENDİRİYOR

Ceviz, bitkisel omega-3 yağ asitleri (ALA), çinko ve E vitaminiyle saç sağlığı için güçlü bir destek sundu.

Çinko, saç foliküllerinin onarımında ve büyümesinde kritik bir rol oynadı.

Dermatology Practical & Conceptual dergisinde yayımlanan bir araştırma, çinko eksikliğinin saç dökülmesini tetiklediğini, düzenli çinko alımının ise saç büyümesini desteklediğini gösterdi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Carol Greenwood, “Ceviz, çinko ve omega-3 ile saç tellerini güçlendiriyor ve saç derisini besliyor” dedi.

Cevizin E vitamini içeriği, saçları çevresel faktörlerden koruyor ve parlaklık kazandırdı.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Mona Gohara, “Ceviz, saç dökülmesini önlemek ve saçın doğal ışıltısını artırmak için mükemmel bir atıştırmalık. Günde bir avuç ceviz yeterli” dedi.

Cevizi yoğurtla, salatada veya tek başına tüketebilirsiniz.

Tok tutmaya ve kilo vermeye birebir 5 besin! Hem lezzetliler hem de zayıflatıcılar

YUMURTA: PROTEİN VE BİOTİNLE SAÇLARIN CAN SİMİDİ

Yumurta, yüksek kaliteli protein, biotin, çinko ve selenyum içeriğiyle saç sağlığı için vazgeçilmez bir besin. Protein, saç tellerinin ana yapı taşı olan keratin üretiminde temel bir rol oyadı.

International Journal of Trichology’de yayımlanan bir çalışma, protein eksikliğinin saç dökülmesini artırdığını, yeterli protein alımının ise saç büyümesini desteklediğini gösterdi.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Yumurta, saç sağlığı için gerekli tüm besinleri bir arada sunuyor. Özellikle biotin, saç tellerini güçlendiriyor” dedi.

Yumurtanın selenyum içeriği, saç derisini serbest radikallerden koruyor ve saçın parlaklığını artırdı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, “Yumurta, hem uygun maliyetli hem de saç sağlığı için çok yönlü bir besin. Haftada 3-4 yumurta, saçlarınızı canlandırmak için ideal” dedi.

Haşlanmış, omlet veya salatalarda yumurta, saçlarınıza doğal bir ışıltı katabilir.

Beton gibi kemikler için tek besin! Kas yapımını destekliyor

UZMANLARDAN TAVSİYE: DENGELİ BESLENME ANAHTAR

Uzmanlar, bu beş besinin saç sağlığı üzerindeki etkilerinin en iyi şekilde görülebilmesi için dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Nathan, “Tek bir besin mucize yaratmaz. Somon, avokado, ıspanak, ceviz ve yumurta, çeşitli bir beslenme programıyla birleştiğinde saç sağlığını uzun vadede güçlendirir” dedi. Ayrıca, alerji riskine karşı yeni bir besine başlamadan önce doktora danışılması önerildi.

SAÇLARINIZ İÇİN DOĞAL BİR PARLAKLIK ZAMANI

Somon, avokado, ıspanak, ceviz ve yumurta, bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları ve lezzetleriyle saçlarınızı dönüştürmek için hazır. Bu besinler, saç dökülmesini azaltmaktan doğal bir ışıltı kazandırmaya kadar geniş bir yelpazede fayda sağladı.

Uzmanlar, bu beşliyi düzenli olarak tüketmenin sadece saç sağlığını değil, genel sağlığı da desteklediğini belirtti.