14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı

SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:50
Takip Et

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı

SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı
+
Aa
-

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

Tanrıverdi, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" dedi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Bursa Aydınlar Ocağı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alan Tanrıverdi, "1988 yılında Kıbrıs'ta Sivil Savunma kuvvetleri vardı. Ülke işgal edildiği zaman askeri ordunun olmadığı yerde devreye girmek için kurulmuş bir yapılanmaydı. 2018'de Meral Akşener, SADAT’ın seçimlere müdahale edeceğini söylemişti. 'Konya'da kampta sivil ordu yetiştiriyor' demişti. Akşener'i dava ettik.

Mahkemede, 'Bana o fotoğrafı birileri getirdi ama getirenin deşifre edemem' diye ifade verdi. İşin aslı; öyle bir kamp ya da öyle bir fotoğraf kesinlikle yok. Seçimlere yönelik herhangi bir çalışmamız yok. Asıl onların böyle bir düşüncesi var demek ki. Yaptıkları şey; basına böyle bir şey sızdırmak ve kamuoyu oluşturmak. Geçenlerde yine böyle bir yaygara koptu. Kılıçdaroğlu bahçemize kadar geldi. Kendisini geri gönderdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

13 Mayıs 2022 tarihinde SADAT'ın önünde seçim güvenliği vurgusu yapan giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, SADAT'ın Tokat ve Konya'daki kamplarından fotoğraflar gördüğünü açıkladı.

Suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Akşener, "SADAT'la ilgili fotoğraflar gelmişti Konya ve Tokat'ta var olan kamplara dair. Bunu ilan ettim. Suç duyurusunda bulunuldu. İfadeye gittim. Bir deşifreydi yaptığım, devletin kayıtlarına girecek şekilde" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

yigit
14.01.2023 14:01
eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisini izler gibiyim.Allah'ın laneti haksız,adaletsiz ve hukuksuzluk yapan ve yaptıranların yedi ceddine gelsin insaallah.  
 
Emekli
14.01.2023 13:59
Az kaldı secim sonucu sakın kacma gerci kactıgın yerde de senin gibilere rahat yok  
 
Hamit Seki
14.01.2023 13:59
Sadakat başkanını uyandırın artık, seçimden sonra sadakaya muhtaç olacaklar.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.