SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

Tanrıverdi, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" dedi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Bursa Aydınlar Ocağı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alan Tanrıverdi, "1988 yılında Kıbrıs'ta Sivil Savunma kuvvetleri vardı. Ülke işgal edildiği zaman askeri ordunun olmadığı yerde devreye girmek için kurulmuş bir yapılanmaydı. 2018'de Meral Akşener, SADAT’ın seçimlere müdahale edeceğini söylemişti. 'Konya'da kampta sivil ordu yetiştiriyor' demişti. Akşener'i dava ettik.

Mahkemede, 'Bana o fotoğrafı birileri getirdi ama getirenin deşifre edemem' diye ifade verdi. İşin aslı; öyle bir kamp ya da öyle bir fotoğraf kesinlikle yok. Seçimlere yönelik herhangi bir çalışmamız yok. Asıl onların böyle bir düşüncesi var demek ki. Yaptıkları şey; basına böyle bir şey sızdırmak ve kamuoyu oluşturmak. Geçenlerde yine böyle bir yaygara koptu. Kılıçdaroğlu bahçemize kadar geldi. Kendisini geri gönderdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

13 Mayıs 2022 tarihinde SADAT'ın önünde seçim güvenliği vurgusu yapan giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, SADAT'ın Tokat ve Konya'daki kamplarından fotoğraflar gördüğünü açıkladı.

Suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Akşener, "SADAT'la ilgili fotoğraflar gelmişti Konya ve Tokat'ta var olan kamplara dair. Bunu ilan ettim. Suç duyurusunda bulunuldu. İfadeye gittim. Bir deşifreydi yaptığım, devletin kayıtlarına girecek şekilde" dedi.