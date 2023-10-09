Saddam kendi kanıyla yazdırdı. 3 anahtarlı bir odada saklanıyor

Irak'ta Saddam rejimi 2003 yılında ABD tarafından yıkılmış, Saddam Hüseyin ise 2006 yılında idam edilmişti. Bu süreç Irak’ın yeni bir döneme girişinin başlangıcı olmuştu.

Saddam rejiminin simgesi olan heykeller yerle bir edilirken yeni dönem içinde Saddam iktidarından kalan ve günümüze kadar ulaşan bazı silinmez izler Irak’ta bir yerlerde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Saddam Hüseyin’in kendi kanıyla yazdırdığı Kur’an da bunlardan bir tanesi.

KENDİ KANIYLA YAZDIRDI

1991 yılında ABD’nin önderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinden ağır darbe almış ve ordusunun büyük bir bölümünü kaybetmiş olan Irak diktatörü Saddam Hüseyin'den duyanları şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

1997 yılında 60'ıncı doğum gününü kutlayan Saddam Hüseyin, birçok tehlike ve belayı sorunsuz atlattığı için Allah’a şükretmek adına kendi kanından bir Kur'an-ı Kerim yazılmasını emretti.

Kimilerine göre büyük oğlu ve varisi olarak Uday Hüseyin’e yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin de başarısız olmasının ardından daha da dindar bir profil haline gelen Saddam’ın bu isteği kısa süre içinde yerine getirilecekti. Bu amaçla belirli dönemlerde Saddam Hüseyin’in vücudundan alınan 27 litre kan hat sanatçısı olan Abbas Şakir Joudi el-Bağdadi’ye teslim edildi.

Abbas, uzun süren bir çalışmanın ardından yaklaşık 600 sayfalık Kur’an-ı Kerim’i tamamladı ve Saddam Hüseyin’e teslim etti.

İslami çevreler tarafından yoğun eleştiri alan Saddam ise, ‘‘Hayatım, kanımın dökülmesi gereken hadiselerle dolu ancak çok az kanım döküldü. Allah’a şükretmek için bir hattattan kanımla bir Kur’an-ı Kerim yazmasını istedim’’ ifadelerini kullandı.

3 ANAHTARLI ÖZEL BİR ODADA TUTULUYOR

Saddam Hüseyin’in idam edilişinden sonra kendisine ait eşyaların ise ne yapılacağı tartışma konusu oldu.

Kanla yazılmış olan Kur’an-ı Kerim, Saddam döneminde sembol olan camilerden biri olan Ümmü'l-Kurâ Camii’nin bodrum katında özel bir odada kilit altında tutulmasına karar verildi. Günümüzde hâlâ aynı odada saklandığı tahmin edilen Kur’an-ı Kerim’in bugün ziyarete kapalı olduğu biliniyor.

Odanın 3 anahtarı olduğu ve bu anahtarların bir din görevlisi, şehrin emniyet müdürü ve kim olduğu bilinmeyen üçüncü bir kişide olduğu iddia ediliyor. Kan ile yazıldığı açıklanan Kur’an-ı Kerim’in ziyaret edilmesi için Irak hükümetinden özel izin alınması gerektiği iddia ediliyor.

SADDAM HÜSEYİN’E NE OLMUŞTU?

2003 yılında Irak yönetiminden uzaklaştırılan Saddam Hüseyin, 13 Aralık 2003'te doğduğu şehir olan Tikrit yakınlarında bulunan bir çiftlik evinde ABD ordusuna bağlı birlikler tarafından bir sığınakta yakalandı.

Haziran 2004'e kadar, 11 üst düzey Baas yöneticisiyle beraber Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir ABD üssünde tutulan Saddam Hüseyin, 29 Haziran 2004 tarihinde Irak yönetimine teslim edildi.



İşgalin ardından göreve başlayan Irak Geçici Hükûmeti'nce kurulan Irak Özel Mahkemesi'nde ilk kez 30 Haziran 2004'te yargıç karşısına çıkarılan Saddam, başta insanlığa karşı suçlar olmak üzere cinayet, işkence ve yasa dışı tutuklamadan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde saat sabah 06.00’da Bağdat’ın kuzeyinde asılarak idam edildi. Saddam'ın ölümünün ardından hâlâ onun dönemini hatırlatan izler de tekrar tartışma konusu oldu. Tartışılanlar arasında Saddam'ın isteği üzerine yazılan özel Kur'an-ı Kerim'de bulunuyordu.