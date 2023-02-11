Sadece 1 bardak sumak suyunun faydaları şaşırtıyor

İnsanların gerek sağlık sorunlarına çözüm için gerekse önemli hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlar birisi olan sumak suyunun faydaları şaşırttı.

Sumakla ilgili detaylar…

SUMAK NEDİR?

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.

SADECE 1 BARDAK SUMAK SUYUNUN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR!

Sumak suyundan pek çok hastalığın tedavisinde takviye olarak yararlanılabiliyor. Sumak suyunun en önemli faydaları arasında ise şu şekilde tarif edilebilir:

-Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir.

-İltihaplara iyi gelir.

-Ağız yaralarına iyi gelir.

-Kolesterolü düzenler.

-Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

-Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

-Kalbi destekler.

-Cildi koruyucu özelliği bulunur.

-Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

-Karaciğeri korur. Sumak suyunun vücutta detoks etkisi yarattığı bilinmektedir.

SUMAK SUYU NE ZAMAN VE NASIL İÇİLİR?

Sumak suyunu kaynamış su içerisinde demleme şekli ile tüketebilirsiniz. İki hafta boyunca sumak suyunu düzenli şekilde tüketirseniz faydalarını daha rahat görebilirsiniz. Hazırlayacağınız suyu sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.

SUMAK ÇAYI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kaynar su

1 dolu yemek kaşığı sumak

SUMAK ÇAYI ( FAYDALARIYLA ) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler sadece 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudur.

Bir sürahiye atılan kaynar suyun içine 1 yemek kasığı sumak katılır ve 10 dakika dinlendirilir, ister sıcak ister soğuk aç karına tüketilir.

İsterseniz pamuk yardımıyla yaralarınızın üstüne de kullanabilirsiniz.

Adet düzensizliği problemlerinde hormonları düzenleyerek adeti dengeler.

Adet sırasında meydana gelen sancı ve kasılmaları en aza indirir.

Hastalık kaynaklı ateşlenmelerde ateş düşürücü etki gösterir.

İdrarını tutamayan hastalarda idrar kanallarını düzene sokması ve bu sorunu gidermesi ile bilinir.

Çay şeklinde tüketiminde zehirlenmeler üzerinde etkili olabilir.

Sirke ve balla macun yapılıp dolamaya uygulandığında iyileştirici etki gösterir ve tekrarına engel olur.

Kompres şeklinde ciltteki sivilceler üzerine uygulandığında sivilceleri söndürür ve eski sivilce izlerini giderir.

İshal tedavisinde düzenli kullanımında bağırsakların çalışmasını düzenleyerek ishali keser.