Sadece 15 günde yüzde 150 arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadece 15 günde yüzde 150 arttı

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,23 yıllık enflasyonu ise yüzde 61,78 olarak açıklarken ada çayının kilogram fiyatının 15 günde 15-20 liralardan 40-50 liralara çıkması dikkat çekti.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, Temmuz ayı aylık enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklarken yıllık enflasyonu ise yüzde 61,78 olarak açıkladı.

Yine aynı verilere göre, çekirdek yıllık çekirdek göstergelerde de yavaşlamaya izlendi. Buna göre Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 60,23 oldu.

Ada çayı fiyatlarında 15 günde gerçekleşen yüzde 150 fiyat artışı ise, TÜİK’in verileriyle çelişti.

Temmuz aylarının sonunda köylünün hasadını yaptığı ada çayının kilo fiyatı 15-20 lira iken aradan geçen 15 günde fiyat 40-50 liraya fırladı.

Aynı ada çayı marketlerde ise 193 TL’ye satılıyor.

2021’de 5-8 TL ARASINDA İDİ
Ada çayı 2021’de 5-8 TL arasında satılırken 2023’de 17-20 lira arasında satılıyordu.

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