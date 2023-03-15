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Tedbirler alındı kısıtlamaya uymayanlara ceza kesilecek. 2,5 aylık su kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'a düştü, ilçenin 2,5 aylık suyu kaldı. Keşan ilçe Belediye Başkanı Helvacıoğlu, su kullanımına yönelik 30 Nisan 2023'e kadar tedbirler alındığını ve uymayanlara ceza kesileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:31
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Sadece 2,5 aylık su kaldı Kullanıma kısıtlama tedbirlere uymayanlara ceza

Tedbirler alındı kısıtlamaya uymayanlara ceza kesilecek. 2,5 aylık su kaldı
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(DHA) - Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın içme ve kullanma suyunun temin edildiği Kadıköy Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 10’a düştüğünü belirterek, ilçenin 2,5 aylık suyunun kaldığını söyledi.

Yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik 30 Nisan 2023 tarihine kadar tedbirler alındığını ifade eden Helvacıoğlu, kararlara uymayanlara 'kabahatlar kanunu'ndan ceza kesileceğini söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımı konusunda alınan tedbirler ile ilgili Kadıköy Barajı'nda basın açıklaması yaptı.

Su seviyesinin alarm verir seviyeye geleceğini ısrarla ifade ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Kuraklık ve su problemleri yaşadığımız günlere geldik. Akan her damla suyun önemi bugünlerde daha da hissedilir oldu. Bizlerde artık; farkındalık oluşturmaktan öteye geçip acil tedbir ve sıkı önlemler almak durumundayız.

Şu an barajımızda yüzde 10 doluluk var ve bu felaket bir oran. Su seviyelerimiz alarm veriyor. Bu durumda; sadece Keşan Belediyesi’nin önlemler alması asla yeterli değil. Yağış olmaması ve kuraklık yaşanması durumunda hayati bir sorun ile yüz yüzeyiz.

Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Çünkü artık su paradan kıymetli, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, suyumuzu korumak adına önemli kararlar alacağız" dedi.

'KARARLARINA UYMAYANLARA CEZA'

Konuya ilişkin somut çalışmaların yanında çözüme yönelik önlemler hazırladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Bu önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Bu kapsamda; konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum 20 metreküp bölü ay olarak uygulanması, halı yıkama hamam, tuvalet vb. su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılması, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç mecburiyeti, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile kullanımın minimuma indirilmesi. Alınacak bu kararlar, su kaynağı rezervinin yeterliliğine göre belediye encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

"TASARRUF İLE ÖMRÜ UZAR"

Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik olarak alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında ‘5326 sayılı kabahatler kanunu’nca cezai işlem yapılacaktır.

Bu kararlar Keşan’ın geleceği için alınan kararlardır. Bilmeliyiz ki, evde akan suyun ömrü tasarruf ile uzar. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak adına alacağımız bu basit uygulamalar tasarruf adına önemli tedbirlerdir. Tüm vatandaşlarımızı ve şehrimizin tüm paydaşlarını, suyumuzu korumaya ve yaşam kaynağımız için tasarruflu olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"25 MİLYON LİRA MALİYETİ VAR"

Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı’nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu dile getirerek, "Bacamızın bulunduğu yere kadar yaklaşık 2,5 milyon metreküp kullanabiliyoruz.

Yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Kumdere’de altı adet kuyumuz vardı. Bir kuyu daha açarak önümüzdeki günlerde aktif hale getireceğiz.

Bu kuyular su ihtiyacımızın sadece 3’te 1’ini karşılıyor. İller Bankası’nın daha önce açtığı 6 kuyu ve 2 ilave kuyu projemiz var. Bunun kredilerini istedik. 8 kuyunun hayata geçmesi için 25 milyon lira maliyeti var" dedi. 

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