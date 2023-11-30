Sadece 8 adımda öfkenizi nasıl kontrol edebilirsiniz

Hayatımızın neredeyse her alanında etkili olan stres yerini belli bir zamandan sonra öfkeye bırakıyor. Uzmanlar her ne kadar bu durumu oldukça doğal bir süreç olarak adlandırsa da bu durum genelde yıkıcı ve olumsuz sonuçlara neden oluyor. Peki öfke 8 adımda nasıl kontrol altına alınır.

KAYNAK: İHA
Sadece 8 adımda öfkenizi nasıl kontrol edebilirsiniz

Öfkenin, yaygın ve doğal bir duygu olduğunun söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, “Ancak öfke, kronikleşen ve kontrol edilemeyen bir hal alıyorsa önemli sorun var demektir. Bu durum kişinin sağlığını tehdit ederken, kariyerini ve sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiler. Oysa ki bazı önlemler ile öfkeyi kontrol altına almak mümkündür” diyerek önerilerde bulunuyor.

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ÖFKENİN BELİRTİLERİ NELERDİR

Öfkenin kimi zaman karşımıza sadece bir söylem olarak çıkmadığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Karaçiçek, “Seviyesi arttıkça insan vücudunda bazı belirtiler de ortaya çıkıyor. Kan basıncının yükselmesi, aşırı gergin bir ruh hali, nefes alıp vermede düzensizlik, kalp atışlarında hızlanma, adrenalin seviyesinde belirgin yükselme gibi belirtiler öfkenin fiziksel hali olarak değerlendiriliyor.

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Sabırsızlık, kişilerle iletişim kuramama, bir eşyaya vurma ya da kişiye şiddet uygulama, diğer insanlara sözlü saldırı gibi belirtiler ise öfkenin davranışsal belirtileri olarak tanımlanıyor” dedi.

ÖNCE SİZİ NE ÖFKELENDİRİYOR ONLARI BULUN

Öfkeyi tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak bu duyguyla yapılan davranışları kontrol edebilmek, bireyin ve toplumun sağlığı açısından oldukça önemli. Uzman Klinik Psikolog Karaçiçek, ilk olarak öfkenin altında yatan sebeplere odaklanmak gerektiğini belirterek “Öncelikle duygulara kulak vermeli ve “Ne oldu da ben öfkelendim, beni kızdıran şey neydi?” sorusunu kendi kendine sormak gerekir. Bu sayede sizi neyin öfkelendirdiğini fark ederek bununla baş etme yollarını bulma şansınız olur” diyor ve öfke kontrolü için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

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“Öfke duygusunun yok edilemeyeceğini unutmadan öfkenizin seyrini tanıyın. Bedeninizden gelen sinyalleri dinleyin.

Olayın gelişimini, süreçleri ve alınan tepkileri anlamaya çalışın. Öfke paylaşılmadan yok olmaz. Bu nedenle duygu ve düşüncelerinizi net ifade edin.

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Karşınızdakine söz hakkı tanıyın ve dikkatinizi onun yanıtlarına odaklayın. İşin içinden çıkamıyorsanız konuşmayı başka bir zamana erteleyin.

Öfkenizi kontrol edemiyorsanız, öfke doğuran ortam ve durumdan uzaklaşın. Karakteriniz ne olursa olsun bir başkasına zarar verme hakkınız olmadığını aklınızdan çıkartmayın.”

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