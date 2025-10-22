81 ilde bir günde eş zamanlı kaçak göçmen denetimleri gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 kaçak göçmen yakalandığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanı EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanım Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan denetimlere polis, jandarma, sahil güvenlikler katıldı.

5 bin 761 noktanın 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina olmak üzere denetimler gerçekleştirildi.457 terminal kontrol edildi.

Tespit edilen kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.