Sadece bunları yaptı. Her ay milletvekili maaşı alıyor

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Sadece bunları yaptı. Her ay milletvekili maaşı alıyor
AKP’li Milletvekili Mehmet Said Yaz’ın bu dönemde TBMM’de sadece 5 kere söz aldığı ve dört ayet, bir de şiir okuduğu iddia edildi.

Diyarbakır Ulu Camii’nde imamlık yapan AKP’li Milletvekili Mehmet Said Yaz’la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

AKP'li Yaz’ın 16 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmak için beş kere söz aldığı ileri sürüldü.

İddialara göre Yaz, 16 Nisan’da TBMM Genel Kurul salonundaki mikrofonundan, Fil Suresinin birinci ayetini seslendirdi. 17 Nisan’da bir kez daha söz alan Yaz, bu kez de Bakara suresinin 154’üncü ayetini okudu.

17 Nisan’dan sonra da milletvekilliği görevlerini sureler okuyarak sürdürmeyi tercih eden Yaz’ın bu kez de Zümer suresinden bir ayet okuduğu tutanaklara geçmiş.

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30 Nisan’da ise Yaz’ın TBMM’de şiir okuduğu öne sürüldü. AKP’li Yaz TBMM Genel Kurulu’nda son olarak 9 Mayıs’ta konuştu. ve Hac Suresi’nin sekizinci ve 12’nci ayetlerini okudu.

Öte yandan AKP, “Verdiği vaazlara halktan büyük beğeni topladığı” gerekçesiyle İmam Yaz’ı 2023’te Diyarbakır Milletvekili Adayı olarak göstermişti ve aldığı Diyarbakır’dan milletvekili seçilmişti.

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