Sadece çok özel üyelere gönderilen anket sonucu sızdı. Erdoğan küplere binecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadece çok özel üyelere gönderilen anket sonucu sızdı. Erdoğan küplere binecek

SONAR Araştırma Şirketinin sadece VİP üyelerine gönderdiği araştırma sonuçları sızdı. Partilerin son 3 aylık oy oranlarının paylaşıldığı araştırmada AKP dramatik bir şekilde oy kaybederken CHP'nin her ay oylarını arttırdığı görüldü.

SONAR Araştırma’nın sadece VİP üyelerine sunduğu anket sonuçları sızdı. CHP, AKP’yi 3,7 puan farkla geride bırakarak birinci parti oldu. Erdoğan’ın yeniden adaylığı için erken seçim ihtimali güçleniyor.

SONAR Araştırma Şirketi’nin sadece VİP üyeleriyle paylaştığı anket sonuçları, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sızan verilere göre CHP, yüzde 34,8 oy oranıyla AKP'yi geride bıraktı. AKP'nin oy oranı yüzde 31,3’e gerilerken, araştırma sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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AKP'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Anket sonuçları, son 3 ayda partilerin oy değişimlerini net bir şekilde ortaya koydu. CHP, Aralık ayında yüzde 29,9 olan oy oranını Şubat’ta yüzde 34,8’e yükseltti. Buna karşılık AKP, Aralık ayında yüzde 34,8 olan desteğini Şubat’ta yüzde 31,3’e düşürdü. Özellikle ekonomik kriz, siyasi baskılar ve yargıda artan tartışmalar, seçmen tercihlerini doğrudan etkiledi.

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Muhalefetin erken seçim çağrılarına karşı hükümet, seçim gündemlerinin olmadığını vurgulasa da Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin öne alınması gerektiği biliniyor. AKP kulislerinde 2027 yılı işaret edilse de anket sonuçlarının yarattığı baskı, bu tarihi daha erkene çekebilir.

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Partilerin Son Oy Oranları

CHP: Yüzde 34,8

AKP: Yüzde 31,3

DEM: Yüzde 7,9

MHP: Yüzde 7,3

ZAFER: Yüzde 6,6

İYİ PARTİ: Yüzde 6,4

YRP: Yüzde 3,7

Diğer: Yüzde 1,9

Sızan anket verileri, seçmen tercihlerinin hızla değiştiğini ve siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceğini gösteriyor. Erken seçim olasılığı ise her geçen gün daha güçlü bir ihtimal haline geliyor.

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