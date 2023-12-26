Sadece Himalaya ve Karadeniz'deki çiçeklerde var. Azı yarar çoğu zarar

Deli bal, içerdiği doğal toksinler nedeniyle sadece lezzetli olmaktan öte, bazı sağlık riskleri taşıyan bir üründür. Peki, deli bal nedir, faydaları ve riskleri nelerdir?

DELİ BAL NEDİR?

Deli bal, genellikle Rhododendron türü çiçeklerden ve bazı diğer bitkilerden toplanan nektarla yapılan özel bir bal çeşididir. Bu bitkilerin içerdikleri grayanotoksin adı verilen doğal bir toksin, balın içinde bulunmasına neden olur. Bu toksin, balı tüketen kişiler üzerinde çeşitli etkiler yaratır.

DELİ BALIN FAYDALARI

Bazı kültürlerde, deli balın hafif uyuşukluk ve rahatlama etkileri nedeniyle geleneksel olarak kullanıldığına dair raporlar bulunuyor.

Balın doğal antibakteriyel özellikleri var, ancak deli balın bu konuda diğer ballara göre belirgin bir avantajı olduğuna dair sınırlı kanıt bulunuyor.

DELİ BALIN RİSKLERİ

Deli balın temel riski, içinde bulunan grayanotoksin adlı toksindir. Bu toksin, tüketildiğinde kalp ritim bozukluklarına ve zehirlenmelere neden olabilir.

Deli balın tüketilmesi halüsinasyonlara, baş dönmesine ve bilinç değişikliklerine yol açabilir.

DELİ BAL NEREDE YETİŞİR?

Deli balın yetiştiği başlıca bölgeler, Türkiye'nin bazı dağlık alanları, Nepal, Hindistan, Gürcistan ve Japonya gibi ülkelerdir. Bu bölgelerde özellikle belirli çiçek türlerinin ve bitkilerin bulunduğu yüksek rakımlı alanlarda deli bal elde ediliyor.