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Newcastle United Ziyech'e talip

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Chelsea'den Hakim Ziyech'e talip olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:37
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Sadece onu almayacaklar: Ziyech'e Premier Lig'den talip var

Newcastle United Ziyech'e talip
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İngiltere Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan takımlardan biri olan Newcastle United, transfer için gözünü Chelsea'ye çevirdi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Newcastle United, Chelsea'den Hakim Ziyech ile birlikte Conor Gallagher ve Ruben Loftus-Cheek'i de kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea'nin bu isimlerden Conor Gallagher ve Ruben Loftus-Cheek'i satmak istemediği, Ziyech için ayrılığa izin vermeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın da transfer gündemine adı giren Hakim Ziyech, bu Chelsea forması altında Premier Lig'de sadece 9 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan Fas'ın en önemli futbolcularından biri olan 29 yaşındaki Ziyech'in Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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