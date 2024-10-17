Sadece SGK emeklileri yararlanacak! Özel uygulama hayata geçirildi

Türkiye'de milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zammı bekliyor. Temmuz ayında yapılan zammın yetersiz kalması ile birlikte maaşlar enflasyon karşısında mum gibi eridi. Dört gözle maaşların iyileştirilmesi beklenirken Garanti Bankası'ndan emeklilere özel yeni uygulama hayata geçirildi.

Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre SGK emeklilerine özel tasarlanan Troy logolu Emeklilere Bonus kredi kartı ile kullanıcılar, SGK ile anlaşmalı markalarda özel indirimlerden faydalanabiliyor.

MARKALAR EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİM UYGULAYACAK

Emekliler, yeni kredi kartları sayesinde Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türk Telekom, Turkcell Superonline, Sompo Sigorta, Aras Kargo, Sarar, İşbir Yatak gibi kurum ve markalarda da indirimli alışveriş fırsatına sahip olabiliyor.

Emeklilere Bonus kredi kartına başvurmak isteyen emekliler başvurularını Garanti BBVA şubeleri, Çağrı Merkezi, Garanti BBVA Mobil, BonusFlaş ve Bpnus internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken, Garanti BBVA İnternet üzerinden yapılacak başvurular ise kasım ayında açılacak.