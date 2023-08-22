Sadece uyuyarak paraya para demiyorlar

Sosyal medyada uyku yayıncılığı furyası patladı. Uyudukları zaman diliminde yayın platformlarından canlı yayın yapan yayıncılar servetlerine servet katıyor, yattıkları yerden tek seferde 15 bin dolar kazanıyorlar.

Sadece uyuyarak paraya para demiyorlar

Video platformlarından sadece uyurken canlı yayın açan sosyal medya yayıncılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Uyudukları anı canlı bir şekilde açan yayıncıların canlı yayınlarına binlerce kişi girip uyuyan kişileri seyrediyor ve uyuyan yayıncılar da bu sayede servetlerine servet katıyor.

patronlardunyasi.com’dan alınan habere göre, video platformları YouTube, TikTok ve Twitch, son zamanlarda, yorgan altında canlı görüntülerini yayınlayan sözde "uyku yayıncıları" ile dolup taşmaya başladı.

BİR UYKU YAYININDAN 15 BİN DOLAR KAZANILIYOR

Kısa bir süre önce ABD'de bir ayaklanmayı kışkırtmakla suçlanan Kai Cenat, bu akımın tam merkezinde. Sosyal medya fenomeni olan Cenat, Mart ayında bir ay süren aralıksız uyku yayınıyla on binlerce dolar kazandı.

Dünyanın en tanınmış yayıncılarından biri olan Amouranth ise, sadece bir uyku yayınından 15.000 dolara kadar kazanabildiğini açıkladı.

BIG BROTHER GERİ DÖNDÜ

Fikir tuhaf gelebilir, ancak tamamen yeni değil - 2000'lerin başında, Big Brother realite şovu dünyanın en çok izlenen şovlarından biri haline geldi. Bu şovda da 24 saatlik yayın akışları sırasında, sıradan hayatlarını sürdüren yarışmacılar haliyle uyku rutinlerine devam ediyordu ve milyonlarca kişi onların uyumasını izliyordu.

Sosyal medya yayınclığının gelişmesiyle, uyku yayınları da evrildi. Sadece uyuyanlar değil, uyanık kalmaya çalışanlar da paza kazanıyor. Bazı yayınlarda izleyiciler, yayıncılara uyumaları için ödeme yapmak yerine, yayıncıları uyanık tutmak için para ödüyor. İnsanlar para bağışlayarak, yayıncının odasında yüksek ses, uyarılar, yanan sönen ışıkları tetikleyebiiliyor. Böyleca para karşılığında, yayıncının uykusunu bölebiliyor.

PARA KARŞILIĞI ELEKTRO ŞOK

Trend aslında TikTok'ta başladı. Örneğin, 95 $ karşılığında izleyiciler, TikTok’ta yayın yapan fenomen StanleyMov'a taktığı bir bileklikle elektrik şoku verebiliyor.

Fenomen bu garip akımı şu sözlerle açıklıyor: ”Bu bizim ilkel içgüdülerimiz gibi mi bilmiyorum ama bazı insanlar diğer insanların acı çekmesini veya incindiğini görmeyi gerçekten seviyor.’

Ve - elektrik şoklarının yanı sıra - insanları mışıl mışıl uyurken Amouranth ve Kai Cenat gibi fenomenlerin yayınlarına çeken şey, bir ‘’topluluk’’ duygusu olabilir. Uzmanlara göre bu yayınların bu kadar izlenmesinin nedeni şu: İnsanlar yalnız olmadıklarını hissediyorlar.

Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
Son Haberler
Şarampole devrilen tırdaki mermerler etrafa dağıldı. Facia şans eseri önlendi Yaşam
Şarampole devrilen tırdaki mermerler etrafa dağıldı. Facia şans eseri önlendi
Acı soğuk deyimi ne demek? Atasözleri ve Deyimler
Acı soğuk deyimi ne demek?
Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru Güncel
Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru
Devamlı yorgun hissetmenin nedeni belli oldu. Uzmanı açıkladı Sağlık
Devamlı yorgun hissetmenin nedeni belli oldu. Uzmanı açıkladı
Virajı alamayan otomobil tarlaya düştü: 3 yaralı Güncel
Virajı alamayan otomobil tarlaya düştü: 3 yaralı
Keşan'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Keşan'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı Güncel
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı