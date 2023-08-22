Sadece uyuyarak paraya para demiyorlar

Video platformlarından sadece uyurken canlı yayın açan sosyal medya yayıncılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Uyudukları anı canlı bir şekilde açan yayıncıların canlı yayınlarına binlerce kişi girip uyuyan kişileri seyrediyor ve uyuyan yayıncılar da bu sayede servetlerine servet katıyor.

patronlardunyasi.com’dan alınan habere göre, video platformları YouTube, TikTok ve Twitch, son zamanlarda, yorgan altında canlı görüntülerini yayınlayan sözde "uyku yayıncıları" ile dolup taşmaya başladı.

BİR UYKU YAYININDAN 15 BİN DOLAR KAZANILIYOR

Kısa bir süre önce ABD'de bir ayaklanmayı kışkırtmakla suçlanan Kai Cenat, bu akımın tam merkezinde. Sosyal medya fenomeni olan Cenat, Mart ayında bir ay süren aralıksız uyku yayınıyla on binlerce dolar kazandı.

Dünyanın en tanınmış yayıncılarından biri olan Amouranth ise, sadece bir uyku yayınından 15.000 dolara kadar kazanabildiğini açıkladı.

BIG BROTHER GERİ DÖNDÜ

Fikir tuhaf gelebilir, ancak tamamen yeni değil - 2000'lerin başında, Big Brother realite şovu dünyanın en çok izlenen şovlarından biri haline geldi. Bu şovda da 24 saatlik yayın akışları sırasında, sıradan hayatlarını sürdüren yarışmacılar haliyle uyku rutinlerine devam ediyordu ve milyonlarca kişi onların uyumasını izliyordu.

Sosyal medya yayınclığının gelişmesiyle, uyku yayınları da evrildi. Sadece uyuyanlar değil, uyanık kalmaya çalışanlar da paza kazanıyor. Bazı yayınlarda izleyiciler, yayıncılara uyumaları için ödeme yapmak yerine, yayıncıları uyanık tutmak için para ödüyor. İnsanlar para bağışlayarak, yayıncının odasında yüksek ses, uyarılar, yanan sönen ışıkları tetikleyebiiliyor. Böyleca para karşılığında, yayıncının uykusunu bölebiliyor.

PARA KARŞILIĞI ELEKTRO ŞOK

Trend aslında TikTok'ta başladı. Örneğin, 95 $ karşılığında izleyiciler, TikTok’ta yayın yapan fenomen StanleyMov'a taktığı bir bileklikle elektrik şoku verebiliyor.

Fenomen bu garip akımı şu sözlerle açıklıyor: ”Bu bizim ilkel içgüdülerimiz gibi mi bilmiyorum ama bazı insanlar diğer insanların acı çekmesini veya incindiğini görmeyi gerçekten seviyor.’

Ve - elektrik şoklarının yanı sıra - insanları mışıl mışıl uyurken Amouranth ve Kai Cenat gibi fenomenlerin yayınlarına çeken şey, bir ‘’topluluk’’ duygusu olabilir. Uzmanlara göre bu yayınların bu kadar izlenmesinin nedeni şu: İnsanlar yalnız olmadıklarını hissediyorlar.