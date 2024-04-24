Sadettin Saran ‘Ankara ile aramız açık’ dedi sebebini açıkladı

Saran Holding’in sahibi ve Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, hem takımıyla hem de Başkan Ali Koç’la ilgili Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı.

“ANKARA’YA MEKTUPLAR YAZILDI”

“Ali Koç’a müthiş bir karalama kampanyası vardı” diyen Saran, “Ona yapılan karalama kampanyası, bugün Ankara ile aramızın açık olmasının sebeplerindendir, başlangıcıdır. Gerçi ona 5 senedir yapılıyor, bana 20 senedir yapılıyor. Ben adayım diye ortaya çıktığımdan beri yapılıyor. Biliyorsunuz FETÖ projesi dediler sayın başkana, Ankara'ya mektuplar yazıldı. Ankara ile ilişkiler kötü başladı. İçimizdekiler yüzünden. Bu süreç iyi yönetilmedi. Onun düzeltilmesi lazım. Düzeltilmeyecek şeyler değil" ifadelerini kullandı.

“ALİ KOÇ İLE GEÇİNEMEYİZ”

Işık’ın “Ali Bey aday olursa onun yönetimine girer misiniz?” sorusuna yanıt veren Saran, "Girmem. Her yiğidin farklı yoğurt yiyişi var. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı. Kendisine de söyledim. Biz geçinemeyiz. Kötü anlamda söylemiyorum. Çok farklıyız. Ama ona çok iyi, çok başarılı olacak, iyi Fenerbahçeli insanlar tavsiye edeceğim. Geriye dönüp baktığımda olur da kazanamazsam, aday olamazsam iyi Fenerbahçeliler kazandırdım Fenerbahçe'ye” şeklinde konuştu.