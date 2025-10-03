Sadettin Saran kendisini futbola atadı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında, üyelerin görevleri belirlendi. Başkan Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, erkek futbol şubesini beraber yönetecek.

Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu bugün toplandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sadettin Saran başkanlığındaki toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirildi.

Başkan Vekilliğine Murat Salar, Genel Sekreterliğe Orhan Demirel, Basın Sözcülüğüne Ali Gürbüz getirildi.

Saran ve Ertan Torunoğulları, erkek futbol şubesinden sorumlu olacak.

Toplantıda görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN

Sadettin Saran: Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

