Sadettin Saran'dan Ali Koç'a 'macera' yanıtı!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, seçimdeki rakibi mevcut başkan Ali Koç'un 'macera' açıklamasına yanıt verdi.

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, seçim çalışmaları kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

SADETTİN SARAN: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kendilerine yönelik olumsuz algı yaratıldığını belirten Saran, "Başkan adayı olamaz dediler, olduk. Başkan olamaz diyorlar, olacağı z. Başkan olursa başkanlık yapamaz diyorlar, yapacağız. Sonra da şampiyon olamazlar diyecekler. Hiç merak etmeyin, şampiyon da olacağız. Biz hazırız ve geliyoruz." diye konuştu.

ALİ KOÇ'UN 'MACERA' SÖZLERİNE YANIT!

Sadettin Saran ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yeni bir macera mı ? Yoksa hatalarından tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek m?" sözlerine de şöyle yanıtı verdi:

"Bizim bu sözlerimize 'Yeni bir maceraya atılmak' mı dersiniz? Şahsen ben demem. Ben neye macera derim, biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

