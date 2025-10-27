Gaziantep FK deplasmanında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hem takımın performansını hem de gündemdeki bahis soruşturmasını değerlendirdi.

“FENERBAHÇE’NİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKIYOR”

Kamuoyunu meşgul eden iddialara değinerek Fenerbahçe’nin başından beri haklı olduğunu ifade eden Sadettin Saran, “Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu. Fenerbahçe'nin başından beri iddia ettiği şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

“BİZ HAK YEMEYEN BİR TAKIMIZ”

Takımın sahadaki duruşunu öven Saran, "Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz.

Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil.” dedi.

“TÜRK FUTBOLU ADINA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

Bahis soruşturmasına ilişkin sürecin Türk futbolu için dönüm noktası olacağına inandığını belirten Saran, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Süreç adil ve şeffaf ilerleyecek. Türk futbolu adına bu adaletsiz süreç sona erecek.”

“ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARSIZ KAZANAMAYIZ”

Saran, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Beşiktaş maçında da aynı destek olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum.”