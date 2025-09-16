Sadettin Saran'dan Kutlualp açıklaması! 'Samimi duruş sergiledi'

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a sayılı günler kala başkan adayları ikiye düştü.

Hakan Bilal Kutlualp'in kendisi lehine adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Sadettin Saran da yazılı açıklama yayımladı.

"HAKAN BİLAL KUTLUALP SAMİMİ DURUŞ SERGİLEDİ"

"Kulübümüzün başkan adaylarından Sayın Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik.

Sayın Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelenmiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız.

Sayın Hakan Bilal Kutlualp’in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük bir sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şey Fenerbahçe için..."