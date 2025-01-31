Sadettin Tantan büyük oyuna dikkat çekti! Teğmenler ihraç edildi

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması

"Mustafa Kemal Atatürk’le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk’le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir. Bu yanlışa imza atılmaması için toplumun büyük bir bölümünden gelen çağrılara kulak tıkayanlar, TSK’nın hepimizin ortak değeri ve ülkemizin gözbebeği kurumu olduğunu yoksaymıştır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"