Sadettin Tantan büyük oyuna dikkat çekti! Teğmenler ihraç edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Sadettin Tantan büyük oyuna dikkat çekti! Teğmenler ihraç edildi

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, "Mustafa Kemal Atatürk’le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk’le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir" dedi.

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklamasıKemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması

"Mustafa Kemal Atatürk’le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk’le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir. Bu yanlışa imza atılmaması için toplumun büyük bir bölümünden gelen çağrılara kulak tıkayanlar, TSK’nın hepimizin ortak değeri ve ülkemizin gözbebeği kurumu olduğunu yoksaymıştır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"

Son Haberler
Rodrygo kararını verdi
Rodrygo kararını verdi
Neymar evine geri döndü
Neymar evine geri döndü
Juventus’ta Vlahovic ve Douglas Luiz krizi
Juventus’ta Vlahovic ve Douglas Luiz krizi
Sadettin Tantan büyük oyuna dikkat çekti! Teğmenler ihraç edildi
Sadettin Tantan büyük oyuna dikkat çekti! Teğmenler ihraç edildi
Ömer Şişmanoğlu Sakaryaspor'da
Ömer Şişmanoğlu Sakaryaspor'da