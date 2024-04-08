Şafak Sezerin lüks evindeki tuvaleti görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Şafak Sezerin lüks evindeki tuvaleti görenler gözlerine inanamadı
Bir Youtube programına konuk olan Şafak Sezer lüks evinin kapılarını açtı. Sezer'in evindeki tuvaleti görenler gözlerine inanamadı.

MasterChef yarışmacıları Sergen ve Tahsin’in Youtube'da yayınlanan “Tahsin Sergen” programı Şafak Sezer’in evine konuk oldu.

Şafak Sezer, Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunduğu program için lüks evinin kapılarını açtı.

Tahsin ve Sergen ikilisi evi gezmeye ilk olarak mutfaktan başladı. Şafak Sezer'in mutfağına koyu renklerin hakim olduğu görüldü.

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Sezer’in evindeki en dikkat çeken şey ise tuvalet oldu. Tuvalet kapısının üstündeki ilginç desen programı izleyenleri şaşırttı.

Tuvalet dekorasyonunun oldukça sıra dışı olması da dikkat çekti. Ünlü oyuncu tuvalet kapısındaki desen için, "Onu benim arkadaşım eve hediye etti. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Tuvaleti görünce gözlerine inanamayan Tahsin ise "İnanılmaz bir tuvalet insan girmeye çekinecek." dedi.t.jpg

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Şafak Sezer'in spor yaptığı odayı gezdikten sonra ikili yemek yapmak için mutfağa geçti. İkili, Şafak Sezer'le menemen yaptıktan sonra programı noktaladı.

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