Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 18. bölümü 1 Ocak Pazartesi yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi Nevşehir'de çekiliyor.

maxresdefault-1.jpg

SAFİR KONUSU NEDİR?

'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' sloganıyla Safir dizisinde başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Kapadokya’da çekimleri süren dizide Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ve hizmetlilerinin kızı Fera ile aralarındaki aşkı konu alıyor.

Safir Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

0x0-safir-18-bolum-izle-atv-safir-yeni-bolum-full-izle-safir-dizisi-canli-izle-son-bolum-1704085356895.png

SAFİR OYUNCU KADROSU

Safir dizisinin oyuncuları arasında; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen yer alıyor.

Son Haberler
WhatsApp mesajı başını yaktı. Yargıtay acımadı Teknoloji
WhatsApp mesajı başını yaktı. Yargıtay acımadı
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?
1500 kişi alınacak. Bakan duyurdu Gündem
1500 kişi alınacak. Bakan duyurdu
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan yarım sezon için alacağı para dudak uçuklattı. 2024'in ilk kazananı Spor
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan yarım sezon için alacağı para dudak uçuklattı. 2024'in ilk kazananı
Messi'nin forması emekli oluyor Spor
Messi'nin forması emekli oluyor
İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü Dünya
İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü
Bir şehir sis yuttu. 10 gündür göz gözü görmüyor Yaşam
Bir şehir sis yuttu. 10 gündür göz gözü görmüyor