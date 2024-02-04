Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kadrosunda Özge Yağız ve İlhan Şen'in yer aldığı Safir’in 23. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam eden Safir dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrollerinde yer aldığı Safir’in 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kapadokya’da çekimleri süren Safir dizisinin yeni bölümleri Google arama motorunda araştırılıyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 23. bölümü 5 Şubat Pazartesi ATV’de yayınlanacak.

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SAFİR KONUSU NEDİR?

Kapadokya'da çekilen dizi, Gülsoy ailesinin oğlu Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki dokunaklı aşk hikayesine odaklanıyor.

Dizi, "Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla izleyicilere duygusal ve romantik anlar sunmayı hedefliyor. Yaman ve Fera'nın arasında geçen aşkın, sınıf ve statü farkları nedeniyle zorlu bir mücadeleye dönüştüğü, sırların ve engellerin aşılmasını konu alıyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen Safir, seyircilere sürükleyici bir aşk hikayesi ve aile içi ilişkilerin karmaşıklığına odaklanan bir dizi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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