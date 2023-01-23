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Safiye Soyman ameliyat oldu. Hayat arkadaşı yalnız bırakmadı

Safra kesesini aldırmak için ameliyat masasına yatan Safiye Soyman, operasyon sonrası yayınladığı videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Soyman'ı, hayat arkadaşı Faik Öztürk yalnız bırakmadı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:48
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Safiye Soyman'dan kötü haber! Ameliyat oldu

Safiye Soyman ameliyat oldu. Hayat arkadaşı yalnız bırakmadı
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, safra kesesini aldırmak için bıçak altına yattı. Operasyon sonrası narkozun etkisindeyken çekilen videosunu yayınlayan 61 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

"BİR HAFTA DİNLENECEĞİM"

Safra kesesinin karaciğerine yapıştığını söyleyen Soyman, "Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler... Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Faik Öztürk hayat arkadaşı Safiye Soyman'ı hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı.

"FAİK BEYİN POZİTİF ENERJİSİYLE AMELİYATA GİRİYORUM"

Hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün eşinin yanında duruşu ise taktir topladı. Soyman, "Yine Faik Bey'in pozitif enerjisi ile esprileri ile gülerek ameliyata giriyorum." sözlerini ifade etti. Instagram hesabı üzerinden bir çok takipçisi ve ünlü camiasından arkadaşları "Geçmiş olsun" mesajları iletti. 

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Mehmet Abka
23.01.2023 13:02
Efendim geçmiş olsun sağlık sıhhat afiyette daim olun her şey gönlünüzce olsun... Saygılar  
 
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