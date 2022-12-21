Tek bir tutamı bile şifa dağıtıyor. Faydalarını duyan aktara koşuyor

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan safran antioksidan özelliğine sahip. Faydalarını duyan aktara koşuyor. Arap mutfağında önemli bir yere sahip olan safran genellikle pilavın içerisine katılıyor.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ

Mynet’te yer alan bilgilerde Medical News Today'e göre safran üç antioksidan içerir: krosetin, krosin ve safranal, bunlar hücrelerde oksidatif stresi ve serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olarak vücudu sağlıklı tutar. Yayınlanan bir araştırmaya göre safranın güçlü antioksidan özelliklerinin beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklediğini ve hafızayı iyileştirebileceğini öne sürüyor.

KANSERE SAVAŞ AÇIYOR

Safran, kanser riskini en aza indiren bir bitkiler arasında bulunuyor. Vücuda kanserli hücrelerin girmesini ve yayılmasını önler. Eğer tümör teşhis edildiyse, küçülmesini ve iyileşmesini sağlayabiliyor. Uzmanlar safranın tüketilmesini ve çeşitli şekillerde yemeklerde kullanılmasını tavsiye etmektedir.

ASTIMA VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Akciğer hastalıklarında safran faydası ile dikkat çekmektedir. Solunum yolunu rahatlatan, öksürüğü kesen bir özelliğe sahiptir. Soğuk algınlığı dönemlerinde ateş düşürücü olarak rol alır. Eğer astım hastası iseniz, hayatınızda safrana yer açabilirsiniz. Kuru öksürüklerle mücadele ediyorsanız, safran doğal ilaçlardan biri olacaktır.

STRESTEN UZAKLAŞTIRIYOR

Safran kişide serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Özellikle de depresyon ve bunalımlı günlerde safran tüketildiğinde, kişinin stresten uzaklaştığı ve kendini daha iyi hissettiği bilinmektedir. Bu etkileri safran çayı içerek görebilirsiniz. Çünkü safran çayı faydaları ile kişiyi stresli dönemlerden uzaklaştırıp daha keyifli hale getirir. Hatırlatmakta fayda olacaktır ki; safran gebelik döneminde kullanılması tehlikeli olan baharatlardan biridir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kişiye güç ve kuvvet vermesidir. Çünkü safranda bolca vitamin bulunur. Sahip olduğu vitaminler sayesinde ise kişinin daha dinamik olmasını sağlar. Safranı yemeklerinize kullanarak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olabilirsiniz.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Bu yararlı baharat ayrıca yara iyileşmesine yardımcı olur ve enfeksiyon ve yara izi riskini azaltır. Safran ekstraktının yara iyileştirici etkilerini değerlendiren bir araştırma, baharatın yara iyileşmesi için gerekli olan cilt hücrelerinin büyümesini desteklediğini buldu. Bunun nedeni safranda bulunan güçlü antioksidanlar ve antiinflamatuar özelliklerdir.