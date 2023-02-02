Safranbolu Emitt'e hazır

ANKA'da yer alan habere göre, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 8 – 11 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26. kez kapılarını açacak.



SAFRANBOLU, BU YIL 7. HOLDE 7415 NOLU STANTTA YER ALACAK

Safranbolu'yu hemen her platformda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Burada da amacımız tarihi yapısı, korumacılıktaki başarısı ile turizmde önemli bir potansiyel olan kentimizi tanıtmak, turizmine katkı sağlamaktır” dedi.



Turizm adına önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Köse, Valilik, Kaymakamlık ve Turizm İşletmecileri Derneği birlikte 2023 yılı için önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini, Safranbolu’yu turizmde hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.



EMITT Fuarı'nın dünyanın en büyük ve en önemli 5 fuarı arasında olduğunu kaydeden Başkan Köse, "Fuara oldukça iyi hazırlanıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarın gözdesinin Safranbolu olacağına inanıyorum. Biz EMıTT Fuarı'na hazırız. Misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.