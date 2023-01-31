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Safranbolu kara hazır

Safranbolu Belediyesi, havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm birimleri ile kentte yaşanacak olası bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti. 

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:21
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Safranbolu kara hazır

Safranbolu kara hazır
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ANKA'da yer alan haberde, olası yoğun kar yağışı ya da buzlanma durumunda ekiplerin görev başında olduğunu belirten Safranbolu Beliye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu’da vatandaşlarımızın hayatlarını normal bir şekilde idame ettirebilmeleri için görevimizin başındayız” dedi.

Ekiplerin her zaman olduğu gibi 7/24 vardiya sistemi ile hazır beklediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Köse, şunları söyledi:

“Özellikle işine giden vatandaşlarımızın ve okula giden öğrencilerin mağdur olamamaları için otobüs ve minibüs güzergahları sürekli kontrol edilecek. Ana arterlerde de hiçbir tıkanıklık olmamasına dikkat edeceğiz. Hali hazırda 4 beko loder, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz serici kamyon, 12 tuzlama ekibi ve bin 600 ton tuzlu malzeme hazır beklemekte. Halkımızın kış aylarını rahat geçirebilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

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