Safranbolu safranı markalaşma yolunda ilerleyecek

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olan safran için 2022 yılında Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak 17 Ocak tarihinde coğrafi işaret tescili alan Safranbolu safranı, Türkiye'nin AB'den tescilli ilk baharatı oldu.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olan Safranbolu safranında, adını verdiği ilçede 2023 yılında 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda 35 kilogram üretim yapıldı.

Bundan sonraki süreçte safranın ilçedeki üretim alanının artırılmasına yönelik çalışmalar olacak.

"2024'Ü COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZLE İLGİLİ SEFERBERLİK YILI İLAN ETTİK"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gururlu olduklarını söyleyerek, Safranbolu safranımız ülkemizin baharat dalında Avrupa Birliği Komisyonunda tescil edilen ilk ürünü oldu. Bununla birlikte ülkemizin 19'uncu Avrupa Birliği tescili alan ürünü olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, Safranbolu safranının AB'den coğrafi işaret tescili almasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ağustos-eylül aylarında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında çiçek açan safranı görmek için ilçeye çağırdı.